Ieri, dal Carcere minorile Beccaria di Milano, sono evasi 7 giovani detenuti, tre dei quali ripresi, e sono stati appiccati diversi incendi all’interno delle celle. Al riguardo è intervenuto l’ex vice Sindaco di Milano, delle Giunte di Centrodestra, l’On. di Fratelli d’Italia e vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera, Riccardo De Corato, che ha dichiarato: «Ieri, proprio nel giorno di Natale, al carcere minorile Beccaria è successo di tutto! Detenuti evasi, provocati incendi che hanno intossicato diversi Agenti accorsi e rivolti insulti a giornalisti e personale carcerario. I ragazzi evasi hanno tutti tra i 17 ed i 19 anni. Uno dei grossi problemi è che, questi ragazzi, spesso vengono definiti “minori” ma nella maggior parte dei casi stiamo parlando di persone senza documenti quindi, difficilmente, si riesce a capire se lo sono veramente oppure no. Esprimo la mia solidarietà e totale vicinanza agli Agenti intossicati dal fumo provocato dai detenuti. Questi ennesimi episodi di violenza da parte di detenuti, come tutti quelli che li hanno preceduti, in particolare nelle carceri ai danni della Polizia Penitenziaria, dimostrano quanto sia necessario dotare gli Agenti impiegati nelle carceri di adeguati strumenti di difesa. Non solo i poliziotti della Penitenziaria sono sotto organico, ma non hanno nemmeno in dotazione uno o più strumenti che permettano loro di difendersi da aggressioni provenienti da rivoltosi e violenti che, come abbiamo visto, accadono spesso. Inoltre, ed è necessario, bisognerà dare uno sguardo maggiore all’edilizia carceraria che da troppo tempo è trascurata e messa in secondo piano! In tutto ciò, mentre nelle carceri succede da tempo qualsiasi cosa, l’unica cosa alla quale ha pensato l’ex Ministro della Giustizia Marta Cartabia è stata quella di realizzare le ‘casette dell’amore’ per i detenuti. Non ha mai voluto sentir parlare di dotare di adeguata strumentazione gli Agenti della penitenziaria. Continua ad esserci troppa attenzione per i diritti dei delinquenti e troppa poca per quelli di chi indossa una divisa. Ci impegneremo, con il centrodestra al governo del Paese ed in particolare con il nuovo Ministro Carlo Nordio alla Giustizia, a dotare gli Agenti, in particolare quelli in servizio nelle carceri, di pistole elettriche affinché episodi come questi ed anche molti altri, non si ripetano più».