“Fratelli d’Italia è al fianco dei pescatori che da questa mattina in piazza Santi Apostoli, a Roma, protestano contro il caro carburante che sta mettendo in ginocchio l’intera categoria. Gli aumenti rischiano di fermare i pescherecci con gravissime conseguenze per la Nazione. FDI chiede al governo di non limitarsi agli annunci e di intervenire subito e concretamente per sostenere il comparto”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.