"I prezzi di benzina e gasolio ormai da tempo sono tornati alle stelle. Con picchi che superano abbondantemente i due euro al litro. Allarme e denunce trovano il governo distratto, resta a guardare mentre le famiglie subiscono un altro aumento della spesa. Doveva essere la destra attenta ai bisogni della gente e invece le loro scelte vanno in direzione esattamente contraria come si vede anche sulla sanità, sui salari, sulla scuola, sulle tasse. Avevano promesso in campagna elettorale di cancellare le accise sui carburanti invece hanno spazzato via i tagli decisi dal governo Draghi.

Provvedimenti come l'esposizione del prezzo medio regionale si sono rivelati per quello che tutti sapevano: un fallimento. E false le promesse di intervenire se fosse stata superata la soglia dei due euro al litro. Come al solito tante chiacchiere e nessuna misura che eviti agli italiani di fronteggiare anche quest'altra mazzata sul bilancio familiare". Lo dichiara la vicepresidente della Camera dei deputati, Anna Ascani.