"Forza Italia oggi si è attivata per risolvere un grave problema che rischia di colpire tante aziende manifatturiere italiane ed europee; verificato che, a soli due giorni di distanza dalla scadenza per l'invio della prima rendicontazione trimestrale delle emissioni di Co2 che saranno in futuro da tassare secondo il regolamento CBAM per l'import di acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti ed altri prodotti strategici , il portale della Commissione Europea non sembra funzionare a dovere essendo bloccato e non permettendo alle aziende l'inserimento dei dati . Considerato che gran parte del danno riguarda molte industrie di trasformazione di cui l'Italia è leader, è necessaria una proroga, affinché si mettano in condizione le imprese di poter soddisfare i criteri richiesti da Bruxelles e scongiurare il rischio di sanzioni fino a 50€ tonnellata.

"Entro il 31 gennaio gli importatori extra Ue dovranno, per il citato regolamento CBAM, inserire i dati relativi alle emissioni di gas serra utilizzando un portale della Commissione Europea, che non sembra pronto a gestire la mole di dati inseriti e che ad oggi è bloccato" dichiara l'onorevole Maurizio Casasco, responsabile del dipartimento di economia di Forza Italia. Per il tramite del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin - che ringrazio - , e dei nostri eurodeputati di Forza Italia facenti parte del PPE, l'Italia è subito intervenuta presso la rappresentanza permanente della Commissione Europea a favore delle aziende italiane ed europee in difficoltà chiedendo la proroga a favore di tutto il sistema imprenditoriale europeo ".