"Esprimo immensa gratitudine all’Arma dei Carabinieri, che continua ad essere fulgido esempio di Eroismo per la sicurezza dei cittadini in Italia e nelle aree di crisi estere". Lo dichiara Maria Tripodi Capogruppo di Forza Italia in Commissione Difesa a Montecitorio, che prosegue: “ Formulo al Comandante Generale, Teo Luzi e per suo tramite a tutti i Carabinieri di ogni grado e reparto, gli auguri più affettuosi in questa giornata di festa. Trovo inoltre doveroso ricordare nel 207esimo Anniversario della Fondazione, continua - Tripodi- la motivazione straordinariamente attuale con la quale proprio il 5 Giugno 1920, venne conferita all’Arma la prima medaglia d’oro al Valor Militare, per la partecipazione alla grande guerra: "Rinnovellò le sue più fiere tradizioni con innumerevoli prove di tenace attaccamento al dovere e di fulgido eroismo, dando validissimo contributo alla radiosa vittoria delle armi d'Italia". Ebbene oggi proprio come allora, i Carabinieri continuano a dare innumerevoli prove di tenace attaccamento al dovere. Apportando questa volta il proprio validissimo contribuito, anche nella battaglia contro il subdolo nemico Covid19. Con eccezionali interventi di supporto alla popolazione nella difficile quotidianità. Più di un commosso pensiero, va a tutte le famiglie di quei Carabinieri che a causa della pandemia hanno visto perire i loro cari nell’esercizio delle loro funzioni, e ai caduti di ogni tempo che hanno sacrificato la propria vita per la Patria".