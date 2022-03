“Il ministro della Difesa richiami in servizio il personale attualmente collocato in ausiliaria per ovviare, anche a fronte delle esigenze di sicurezza nazionali e internazionali, al sottodimensionamento dell’organico dell'Arma dei Carabinieri”.

Lo chiede la deputata di Italia Viva Maria Teresa Baldini in un’interrogazione al ministro Guerini

“L’Arma dei Carabinieri – spiega - è fortemente sottodimensionata, con una carenza di quasi il 10% dell’organico, e la situazione non potrà che peggiorare con i congedi previsti per i prossimi anni. Le conseguenze saranno evidenti e condizioneranno l'operatività di tutte quelle unità che rappresentano il reticolo di prossimità del sistema della pubblica sicurezza nazionale. In un periodo di forte tensione internazionale, nazionale e sociale non possiamo permettere che la sicurezza del Paese sia messa ulteriormente a rischio”, conclude.