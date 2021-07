“Bisogna cambiare i parametri: d’estate la Sardegna triplica la popolazione per via dei flussi turistici, non si può calcolare l’incidenza dei contagi sulla base dei soli residenti e penalizzare l’isola che ha una situazione reale lontana dal superamento della soglia prevista per la zona gialla”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore di Forza Italia-Sardegna, anticipando il contenuto dell’interrogazione presentata al Governo Draghi. “Non è pensabile che si accollino i numeri dei contagi solo alla Regione di destinazione e che i dati vengano sfasati anche dal fatto che i controlli vengono effettuati solo all’arrivo e non alla partenza. Occorre che i test avvengano prima della partenza anziché all’arrivo. In primo luogo – evidenzia Cappellacci- è il metodo più efficace per avvicinarsi il più possibile all’obiettivo di voli e navi ‘covid-free’, in secondo luogo perché, se una Regione in cui ci sono destinazioni turistiche sono costrette ad effettuare i controlli all’arrivo, con gli attuali parametri rischia di dover subire delle chiusure per via di positivi ‘importati’. Bisogna intervenire subito perché è interesse sia della popolazione residente sia di chi viaggia sia degli operatori economici poter tenere aperte le attività e poterlo fare in sicurezza”.