“Il centro-vaccini di Cagliari è un esempio di efficienza, un punto di riferimento per tutto il territorio, grazie all’opera quotidiana dei medici, degli infermieri, di tutte le persone impegnate in prima linea ogni giorno nella lotta al virus”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, dopo la visita all’hub allestito presso la fiera campionaria della Sardegna. “Se a livello nazionale la determinazione del generale Figliuolo è stata vitale per imprimere quell’accelerazione che tutti auspicavamo, a livello regionale sono tutte queste persone le protagoniste di un’azione che viene svolta con professionalità, efficienza e con una dedizione che abbraccia anche un aspetto umano tutt’altro che secondario. Nell’esprimere la massima gratitudine, desidero rimarcare che la politica deve fare tutto il possibile affinché si vada avanti senza soluzione di continuità. Vogliamo riconquistare ogni spazio di libertà che in questi mesi è stato compresso a causa della pandemia, tornare ad essere liberi di mandare i figli a scuola tutto l’anno, di lavorare, di fare sport, di viaggiare, di curarci in luoghi sicuri. Con il contributo di tutti – ha concluso Cappellacci- ce la faremo”.