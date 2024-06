"Ascoltando tutti i principali comizi (a destra e a sinistra: con il piccolo “dettaglio” che i teppisti sinistri avrebbero voluto impedire con la violenza le manifestazioni di destra…) si esce con una sensazione precisa: gli appelli, per toni e contenuti, sono diretti alle curve, alle tifoserie più accese, ai sostenitori “identitari”. Rimane un dubbio: perché non provare a mobilitare/interessare/stimolare anche altri elettori? Così come (in economia) pare dimenticato il ceto medio, anche nel ragionamento generale sembra trascurata una fascia (che, si badi, non è necessariamente “moderata”, anzi) che forse si attenderebbe un messaggio più articolato e strutturato.

Tema da approfondire, a me pare". Così il direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone su X.