"+++Parere personalissimo, eh+++ Secondo me Giorgia Meloni e Matteo Salvini non devono preoccuparsi di eventuali micromovimenti alla loro destra, per ora inesistenti e non a caso preventivamente pompati solo dai giornali di sinistra. Semmai, devono preoccuparsi (=occuparsi) di “deliver and get things done”, cioè di ottenere risultati, su tasse-lavoro-giustizia-immigrazione. Se ci riusciranno e se resteranno focalizzati su questi obiettivi di legislatura, tutto il resto rimarrà rumore di fondo". Lo scrive sul suo profilo Twitter il giornalista de La Verità Daniele Capezzone.