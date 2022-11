"La scena di Letta che indossa la mascherina per non farsi riconoscere dai contestatori è tristissima, patetica. È illusorio comporre linee politiche opposte, fare l’atlantista in tv e il pacifista in piazza, o pensare di far convivere riformisti e grillini. Si cade nel ridicolo". Lo scrive il giornalista de La Verità Daniele Capezzone su Twitter. .

