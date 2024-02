Il Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Fabbricatore, ha nominato Claudio Pignataro nuovo Commissario cittadino di Fratelli d’Italia a Capaccio-Paestum. Pignataro ringrazia per la fiducia il Presidente Fabbricatore, il Vice Ministro Edmondo Cirielli, il sen. Antonio Iannone e l’on. Imma Vietri. A Capaccio Paestum, il neo Commissario Pignataro, insieme ai Coordinatori di zona, ai Dirigenti provinciali e a tutti i militanti, è già a lavoro per preparare al meglio la sfida delle elezioni amministrative, aprendo al dialogo con gli alleati e alle diverse liste civiche in alternativa all’attuale amministrazione comunale.