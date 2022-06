"Il responsabile della regolarità del voto in qualunque elezione è unicamente il ministro dell'Interno, che oggi risponde al nome di Luciana Lamorgese. In Sicilia stamattina per un certo numero di ore non si è potuto votare, negando un diritto garantito dalla Costituzione, per la vergognosa mancanza di presidenti di seggio e i cittadini che si sono presentati ai seggi sono stati invitati a tornare più tardi. Se le urne sono aperte dalle 7 alle 23 tutti i cittadini in quello spazio temporale hanno il diritto costituzionale di votare, diritto che oggi in Sicilia è stato negato. Un vulnus enorme del diritto di voto". A dirlo è Roberto Calderoli, senatore della Lega e vicepresidente di Palazzo Madama.



"Non solo, nei tanti Comuni dove si vota per le amministrative - aggiunge - gli scrutatori al seggio hanno chiesto se l'elettore volesse o meno anche le schede per il referendum, opzione che non discende da un operatore di seggio ma discende direttamente dalla Costituzione, e quindi l'operatore avrebbe dovuto solo consegnare le schede per le amministrative e per i referendum, senza porre domande. Un altro vulnus nel diritto di voto".

La conclusione di Calderoli è che risulta "evidente a tutti che la riduzione del tempo per poter esprimere il voto e il considerare opzionale il voto referendario rappresentano un doppio vulnus della Costituzione e del nostro ordinamento, pertanto chi oggi non è stato in grado come ministro dell'Interno di garantire il rispetto della Costituzione e delle nostre leggi deve fare solo una cosa: dimettersi. Noi del ministro Lamorgese ci ricorderemo per sempre in negativo e non solo per il voto di oggi".