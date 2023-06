"Questa mattina a Valfabbrica (PG), al cantiere della Galleria in costruzione sulla SS.318. Entro due anni qui, sulla Perugia-Ancona, passeranno auto e camion, dando il via ad un’opera fondamentale per la circolazione tra Umbria e Marche. Il nostro impegno per accelerare, sbloccare, finanziare e viaggiare in maniera più veloce e sicura prosegue spedito anche nelle regioni del Centro Italia, in passato troppo spesso dimenticate. Avanti tutta". Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Questa mattina a Valfabbrica (PG), al cantiere della Galleria in costruzione sulla SS.318.

Entro due anni qui, sulla Perugia-Ancona, passeranno auto e camion, dando il via ad un’opera fondamentale per la circolazione tra Umbria e Marche.

Il nostro impegno per accelerare,… pic.twitter.com/ajyAq2TpAQ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 16, 2023