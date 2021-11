“Abbiamo perso l’occasione di migliorare il provvedimento. Non siamo contro le proroghe, e per questo abbiamo comunque votato a favore, quello che contestiamo sono però le modalità. Il Governo arbitro è sceso in campo come giocatore nella partita referendaria silenziando il Parlamento. Questo non va bene. Nello specifico, riteniamo che “Referendum cannabis legale” sia un titolo fuorviante perché i quesiti proposti non legalizzano le droghe leggere ma rendono impuniti gli spacciatori. Eliminando infatti la pena detentiva e mutandola in semplice multa, si trasforma un sistema punitivo serio in un divieto di sosta. E una società che promuove spaccio è una società senza futuro”.

Così in dichiarazione di voto al Dl Proroghe la responsabile dipartimento Pari Opportunità della Lega Laura Ravetto.