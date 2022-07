“Il centrodestra continua ogni giorno a minacciare barricate sul ius scholae e sulla mia legge sull’autocoltivazione di Cannabis, che non sarebbero una priorità per i cittadini italiani. Ma per capire che si tratta solo di propaganda, anche piuttosto stucchevole, basta leggere il calendario dei lavori della Camera. Quasi sicuramente infatti, queste due proposte di legge, che affrontano grandi questioni sociali, non andranno al voto prima della pausa estiva: saranno rinviate per discutere di temi come la disciplina del volo da diporto, l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi o la Giornata alla memoria dei caduti del Grande Torino”, così in una nota Riccardo Magi, Presidente e deputato di +Europa.

“Il centro destra ci accusa di mettere a repentaglio la tenuta del Governo con temi “divisivi” come ius scholae e Cannabis, ma sono proprio i partiti di centrodestra che ogni settimana provano a neutralizzare la portata riformatrice dei provvedimenti del governo. E questa settimana lo fanno con il DDL concorrenza. In altri paesi, nel frattempo, ideologia e propaganda, fanno posto al buon senso. In Germania infatti Il governo ha annunciato per l’autunno un provvedimento di vera e propria legalizzazione della cannabis. Quando la prima economia dell’UE ci sarà arrivata inevitabilmente subiremo effetto domino e ci accorgeremo del ritardo”, aggiunge Magi.