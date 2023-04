"Effettivamente mancava al governo Meloni un esponente reazionario e proibizionista: è arrivato così a salvarci Massimo Gandolfini, il re degli spacciatori di fake news nominato consulente antidroga del governo". Lo dichiara il segretario di +Europa Riccardo Magi.

"Gandolfini è il leader ultraconservatore del Family Day ed è noto alle cronache per le sue posizioni dichiaratamente contrarie ai diritti delle persone LGBTI+, che considera malate. Il nuovo consulente ha già annunciato che contrasterà incondizionatamente la droga e si occuperà di 'prevenzione e repressione dove è necessario'. Mentre gli altri paesi europei iniziano ad abbandonare l'approccio proibizionista, e dopo che quasi tutti gli Stati Usa, il Canada e il Messico hanno legalizzato la cannabis, il governo italiano continua a proibire, reprimere e sostenere tesi prive di qualsiasi fondamento scientifico. Per Gandolfini l'omosessualità è una malattia, per noi l'unica cosa da curare - conclude Magi - è il proibizionismo".