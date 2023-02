"FDI vuole mettere la museruola agli artisti a Sanremo e probabilmente non solo lì. Alla richiesta di legalizzare la cannabis mandata da Fedez e gli Articolo 31 la risposta è stata non solo un no prevedibile ma anche una richiesta di epurazioni nella Rai da parte di Fratelli d’Italia. I deputati di FDI fanno finta di non sapere che la cannabis è già legale nelle piazze dello spaccio che sono controllate dalla criminalità organizzata che guadagna ogni anno 7 miliardi di euro solo con la cannabis". Così in una nota Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra.

“La destra vuole che le mafie continuino ad ingrassare con i soldi dello spaccio di cannabis. Noi invece vogliamo introdurre - prosegue - la più grande patrimoniale contro le mafie per legalizzare la Cannabis e far entrare nelle casse dello stato 7 mld di € da destinare al sociale, alla sanità e alla scuola. La destra deve smetterla di intimidire artisti e minacciare epurazioni in Rai", conclude.