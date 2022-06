“Ho avuto l’onore di partecipare alla cerimonia promossa dal Comune di Nervesa della Battaglia per il 104esimo anniversario della Battaglia del Solstizio e della morte dell’eroe di guerra Francesco Baracca. Ho deposto un mazzo di fiori con la dedica “Per non dimenticare” presso il Sacello dedicato alla medaglia d’oro al valor militare del nostro eroico aviatore. Dedica appropriata visto che due guerre mondiali e milioni di morti non hanno insegnato nulla all’umanità, alla luce di ciò che si consuma oggi ai danni del popolo ucraino. Proseguiamo così il percorso avviato con una interrogazione parlamentare il 19 maggio per denunciare al ministro dell’Istruzione Bianchi quanto accaduto in una scuola media di Roma che - a causa di becero revisionismo storico - ha sostituito l’intitolazione a Baracca con Rosa Parks, attivista afroamericana simbolo dei diritti civili negli Stati Uniti. L’interrogazione mira a preservare la memoria della nostra nazione e il folle rischio di innescare un percorso revisionista di cancel culture che non risparmierebbe da Giulio Cesare a Manzoni, da D’Annunzio agli eroi del Risorgimento”.



Lo dice in una nota il deputato veneto Giuseppe Paolin, autore dell’interrogazione.