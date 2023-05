"C'era prima delle Amministrative la riflessione che è stato il motivo per il quale abbiamo messo mano allo Statuto, all'organizzazione che stiamo profondamente cambiando perché abbiamo una storia di risultati negativi nelle Amministrative e non c'è nessuna sorpresa in queste. Stiamo riorganizzando il Movimento per essere più competitivi sul territorio essendo che queste hanno logiche diverse rispetto alle elezioni nazionali". Lo ha dichiarato ai microfoni dell'ANSA Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 Stelle, commentando l'esito delle amministrative.

Per quanto riguarda l'ipotesi del campo largo, Silvestri aggiunge: "Il punto non è stringere l'alleanza con il Pd, il campo largo o stretto, le persone votano un'idea di Paese: se partiamo da questo poi vediamo chi ci sta e non al contrario. E' questo quello che il Movimento 5 Stelle sta dicendo da due anni, quindi dobbiamo cambiare il paradigma. Si deve partire da una riflessione congiunta, ci sono dei temi - reddito di cittadinanza, cintura sociale per il Paese, transizione ecologica, mutui - che mano mano che andremo avanti nelle battaglie, naturalmente si formerà un asse".