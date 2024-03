"Il campo largo si potrebbe definire tale se esistesse un'alleanza stabile tra varie forze politiche, che vanno dal Pd al M5S ad Azione. Così fa il centrodestra: c'è un'alleanza nazionale che traduce poi le intese anche sui territori. Non c'è invece un tavolo nazionale di campo largo". Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, a 'Tagadà' su La7.

"Io sono uscito dal mio partito perché non volevo saperne di fare un governo con il M5S. Alleanze con chi è indeciso tra Trump e Biden, con chi vuole riproporre superbonus e reddito di cittadinanza, a costo di continuare a scassare i conti pubblici, io non ne faccio, perché altrimenti tradirei le cose in cui credo. In Abruzzo abbiamo semplicemente sostenuto una candidatura che condividevamo ma non esiste un'alleanza nazionale di campo largo".