"Noi abbiamo un'esperienza amministrativa che è stata la prima in Italia che ha visto al governo quello che adesso viene definito campo largo, che è molto solida, con cui stiamo portando avanti un programma di governo anche innovativo". Lo afferma il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. "Io credo che ormai l'orientamento a livello nazionale è che ci siano due blocchi. Anche adesso l'esperienza in Sardegna e in Abruzzo ha dimostrato che quando c'è una elezione maggioritaria a turno unico, il meccanismo elettorale porta una polarizzazione tra i due blocchi", ha aggiunto.