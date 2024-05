"Condivido pienamente le parole del ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, e ricordo alla Schlein che per anni non hanno fatto nulla con il Pd al governo nazionale e con De Luca in Campania. Hanno sacrificato all'altare del dio 'voto' la verità, permettendo un'assurda urbanizzazione. Piuttosto, ringrazino il governo Meloni che ha finalmente acceso i riflettori su questo problema". Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d'Italia in Campania, in riferimento alle dichiarazioni di Elly Schlein contro il ministro Musumeci sulla questione Campi Flegrei.