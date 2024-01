Il governatore campano Vincenzo De Luca ha annunciato che querelerà il ministro Fitto "per atti di omissione rispetto a procedimenti che vengono strumentalmente bloccati" per la Campania e l'attuazione di interventi urgenti come ad esempio quelli relativi ai Campi Flegrei. Inoltre De Luca, partecipando a una conferenza stampa sulla tematica, chiede le dimissioni di un ministro "incompetente, inconcludente" e che rappresenta "un danno per il Sud".