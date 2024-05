"I tempi per la sottoscrizione dell'accordo di coesione - vitale per il futuro della nostra Regione - appaiono sempre più prossimi, a condizione che il presidente De Luca non continui a cogliere ogni pretesto per alimentare polemiche dissennate e strumentali, e per far saltare l'intesa". Così Sergio Rastrelli, senatore di FdI.

aggiunge il parlamentare.