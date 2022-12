“L’ultimo teledelirio di De Luca del 2022 è la lezione dell’alunno asino che fa il professore con tutti. Dice che il PD è fatto di miserabili e nullità ma lo ha sempre sostenuto; dice che Meloni non doveva far cadere Draghi quando a farlo cadere è stato l’implosione della sua maggioranza, una maggioranza che avevamo preannunciato non poter stare insieme. Perché si doveva votare a Marzo 2023 e non a Marzo 2022? Non si capisce perché la Meloni avrebbe dovuto mantenere in piedi un governo che la sua maggioranza non è stata capace di portare avanti. Quanto alla sanità c’è da ridere: tutti i report dicono che la sanità campana è la peggiore d’Italia e De Luca si permette di parlare anche su questo tema. Farebbe bene a tenere la bocca occupata dal panettone”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.