"Se De Luca non si rende conto che attaccare e sfottere chi combatte la camorra significa aiutarla allora vuol dire che non è nelle condizioni di reggere l'Istituzione che dovrebbe rappresentare. E' fuori dal mondo il suo fare, e' inaccettabile attaccare una persona come Don Patriciello. Noi siamo con lui per quello che è e per quello che rappresenta. De Luca si è prestato a fare l'autore di definizioni per la camorra. La Schlein tace?". Lo dichiara il Senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, Segretario di Presidenza della Commissione Antimafia.