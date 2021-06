“Solidarietà ai tanti esercenti che lavorano nei bar, nelle caffetterie, nelle enoteche della Regione Campania e che, per l’ennesima panzana di De Luca, a partire da oggi si vedranno impossibilitati alla vendita da asporto dalle 22 alle 6 del mattino. Ecco l’ennesimo capolavoro del governatore, che odia davvero libertà e lavoro e preferisce soffiare sul fuoco del catastrofismo e della paura, anziché guardare con ottimismo ai coraggiosi tentativi di ripartenza della regione che amministra. De Luca lo sa che con i suoi divieti rischia seriamente di mettere in ginocchio un intero comparto di lavoratori, che magari non può permettersi tavoli all’aperto e che, pur di lavorare barcamenandosi tra divieti e restrizioni, ha puntato sulla vendita d’asporto? Mentre il Paese cerca di ripartire, in sicurezza e con fiducia, la Campania non riesce ad uscire dal giogo di un personaggio incapace di fiducia e sensibilità verso i suoi stessi conterranei: basta con De Luca e il suo rancore, i campani meritano di meglio”.

Così il senatore campano della Lega Ugo Grassi.