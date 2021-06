“Il Comune di Marano (Napoli) è stato sciolto per camorra. È la quarta volta, l’ultima appena nel 2016. La decisione del Consiglio dei Ministri, a seguito della commissione di accesso inviata ad ottobre scorso dalla Prefettura di Napoli, è l’ennesima tegola che si abbatte sulla Campania governata dal Partito Democratico di De Luca. Per i prossimi 18 mesi l’amministrazione sarà guidata da una triade commissariale. Siamo a 61 amministrazioni sciolte per infiltrazioni della criminalità organizzata solo in provincia di Napoli negli ultimi anni. Esiste un fenomeno drammatico e preoccupante che non può più essere sottovalutato. I dati a nostra disposizione denunciano quanto sia in pericolo la democrazia, i diritti della cittadinanza onesta circa il voto, la libertà di tutti. Un grazie sentito alle forze dell’ordine e al ministero. Il loro lavoro è prova della capacità di intercettare i nemici della legalità: prezioso e costante, e questo ci deve rincuorare, nonostante tutto. Adesso guardiamo al futuro, salvare e valorizzare le forze sane. La criminalità non avrà l’ultima parola”.

Così il deputato Gianluca Cantalamessa, responsabile dipartimento antimafia della Lega.