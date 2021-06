"La morte di Camilla dopo il vaccino AstraZeneca? Non sta a me emettere sentenze. Ma si sapeva di questo effetto collaterale e per quanto raro. Ora diventa importante considerare il rapporto rischi-benefici individuale". Lo ha dichiarato Massimo Galli, responsabile del Reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, a Cartabianca in onda su Rai3.