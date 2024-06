"Spero che quello che è avvenuto l'altro giorno in Aula alla Camera non riaccada mai più, perché è un dolore per tutta la politica, per la credibilità delle istituzioni assistere a scene di quel tipo. Dobbiamo sempre ricordare che lì siamo in un luogo dove c'è la necessità di rispettare alcune regole fondamentali, anche per dare l'esempio al resto del Paese. Noi di Forza Italia abbiamo fatto un appello a tutti ad abbassare i toni e ad assumere un atteggiamento di rispetto nei confronti delle istituzioni e di noi stessi.

Non possiamo assumere atteggiamenti che portano addirittura ad inasprire ancora di più lo scontro. Cerchiamo di guardare avanti con serietà, con competenza, con attenzione e di dare ai cittadini un messaggio rassicurante". Lo ha detto Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vicecapogruppo vicario dei deputati azzurri, intervenendo a Sky Start.