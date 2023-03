"C'è un modo diverso di intendere il riformismo, quelle delle Schlein posizione molto vicine al M5S".

Lo ha detto il senatore e leader di Azione, Carlo Calenda, a Omnibus su La7, aggiungendo, in merito al partito unico con Italia Viva di Matteo Renzi: "Stiamo decidendo il nome del nuovo partito del Terzo Polo".

Poi, attacchi al governo, ai ministri Piantedosi e Valditara: "Il Ministro degli interni per il nostro Paese ha un valore simbolico rischiamo, se la figura non è di equilibrio, di tornare a tempi di tensione. Così come sui fatti di Firenze, noi non vogliamo in nessun modo acuire la tensione qualunque slogan che acuisce la violenza non ci appartiene per questo non sarò in piazza sabato a Firenze alla manifestazione dove invece sarà Elly Schlein".

Infine, sull'inchiesta Covid, che vede indagati - fra gli altri - il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Calenda ha dichiarato: "Nonostante fossi all'opposizione nazionale e regionale, non sono convinto che ogni volta, anche se ci fossero stati errori del governo in quella fase concitatissima, pensare che ogni errore diventi un reato. E' un rischio pericolosissimo, poi succede che le persone al governo penseranno meglio che non prendo nessuna decisione. So che quello era un momento molto concitato e molto difficile per tutti, il governo ha preso delle decisioni, ma considerarli reati ci vogliono evidenze serie, sono processi che spesso sono finiti in nulla. Io sono molto cauto, anche se non sono stato alleato ne stimo particolarmente quelle figure. Ma la mancata chiusura è stata una decisione politica in un momento in cui c'erano dei dati. E può essere giusta o sbagliata, ma davvero che una decisione presa in emergenza genera un reato? Altrimenti nessuno governerebbe più".