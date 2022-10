"Salvini è stato al Viminale ma non ci è andato mai, faceva le dirette Facebook dal tetto del Viminale. Ha chiuso gli Sprar mandando per strada migliaia di immigrati che ora non sappiamo dove stanno e li ha chiamati decreto sicurezza. Altro che sicurezza". Lo ha detto questa mattina il leader di Azione, Carlo Calenda, a Radio Capital.