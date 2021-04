"Stamane @repubblica spiega meglio di me perché le primarie sono una trappola. Testuale: 'se scendesse in campo Zingaretti non ci sarebbe bisogno di fare le primarie'. Ergo ti impegni a farle stai fermo altri tre mesi e poi abbiamo scherzato. Come gli ultimi sei mesi. Ciao ciao". Così Carlo Calenda, candidato sindaco a Roma, sul suo profilo Twitter.