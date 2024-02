"‘Se decidono di uccidermi, vuol dire che siamo fortissimi.’ Abbiamo dimostrato quanto, da cittadini italiani ed europei, teniamo ai valori della democrazia e della libertà. Putin li vorrebbe piegare, non lo permetteremo. Continueremo a difenderli insieme, al fianco di tutti quei cittadini russi che coraggiosamente si ribellano a un regime criminale. Nonché al fianco di tutti gli Ucraini che da due anni resistono anche per noi. Per questo il 24 febbraio tornerò in Ucraina, a Kiev, perché il fronte della libertà, della difesa delle democrazie e della nuova Europa è lì". Lo scrive su X il segretario di Azione, Carlo Calenda.