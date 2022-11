"Non ci penso proprio. Non ho fatto nessun assist al governo, ma non posso dire che la storia della Meloni non mi piaccia: una donna che non proviene da una famiglia privilegiata come la mia e ce l'ha fatta, è arrivata a Palazzo Chigi". Così Carlo Calenda, leader di Azione, a 'L'Aria che Tira', su La 7. "Il consiglio che do alla Meloni è di andare piano, senza reagire alla cronaca", ha aggiunto.