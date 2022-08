"Abbiamo fatto una scelta di responsabilita' molto sofferta ma a condizioni nette. Non siamo disponibili a rivedere nessun punto di quanto sottoscritto. Ogni giorno vediamo aggiungere alla coalizione un partito zattera e iniziative incoerenti con quanto definito. Anche basta". Lo scrive su Twitter il segretario di Azione Carlo Calenda. "Della sorte di Di Maio, D'Inca', Di Stefano e compagnia non ce ne importa nulla. Al contrario, prima tornano alle loro professioni precedenti meglio e' per il paese. E per quanto concerne l'agenda o e' quella di Draghi o e' quella dei no a tutto. Chiudiamo questa storia ora", aggiunge.