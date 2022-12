"Sulla Manovra non è mai successo che dopo cinque giorni in commissione la maggioranza non trova accordo su cosa presentare e ripresenta una nuova manovra con emendamenti in commissione e poi la riporta in commissione dopo essere andata in Aula perché si è sbagliata e c'è una norma che vale mezzo miliardo di euro. Credo che sia un grande caos di una manovra che non ha nemmeno un euro sulle riforme strutturali". Lo ha dichiarato a 'Radio Anch'io' Carlo Calenda, leader di Azione.

"Le nostre proposte erano a parità di saldi. Avevamo proposto il disaccoppiamento delle energie rinnovabili, che avrebbe consentito un tetto immediato al costo del gas per famiglie e imprese", ha aggiunto.