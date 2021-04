"Ci sono dei riformisti fuori dal PD e Forza Italia, e' un'area che va costruita e strutturata prima delle prossime elezioni politiche. Bisogna dargli la forma politica, non puo' essere solo l'unione di partiti che ora operano in quest'area ma va allargata e in questo senso penso al lavoro che sta facendo Cottarelli con associazioni e personalita' dentro e fuori la politica. Penso si debba arrivare ad una costituente, un'offerta comune, con anime e sensibilita' diverse, che si sia una struttura di partito e si presenti alle prossime elezioni. Puo' essere anche che si voti ad aprile-maggio, non c'e' molto tempo".Cosi' Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco a Roma, intervenuto ad un dibattito sulle conseguenze politiche del governo Draghi organizzato da Linkiesta.it.