"Quirinale. Berlusconi ci crede. Lega/FDI fanno finta di crederci. Renzi prepara mossa del pedone in qualsiasi direzione. Letta non parla. Conte non controlla i 5S. Draghi vuole andarci. Il ‘22 sarà un anno tosto. PNRR, inflazione e COVID. Affrontarlo in ordine sparso è pericoloso". Così il leader di Azione Carlo Calenda su Twitter.

Quirinale. Berlusconi ci crede. Lega/FDI fanno finta di crederci. Renzi prepara mossa del pedone in qualsiasi direzione. Letta non parla. Conte non controlla i 5S. Draghi vuole andarci. Il ‘22 sarà un anno tosto. PNRR, inflazione e COVID. Affrontarlo in ordine sparso è pericoloso — Carlo Calenda (@CarloCalenda) December 5, 2021