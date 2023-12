Si è svolto questa mattina, nella sala D’Antona del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’incontro tra i Ministeri vigilanti del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Giustizia, delle Imprese e del Made in Italy e della Salute con i rappresentanti degli ordini professionali.

Ministero del Lavoro: incontro con gli ordini professionali. Calderone: "Lavoro autonomo e lavoro subordinato hanno pari dignità"

Al tavolo, assieme al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone e al Viceministro dello stesso Dicastero, Claudio Durigon è stato presente il Viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto e il Direttore della Direzione Dogane per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Claudio Oliviero.

Obiettivo del confronto le sfide che attendono il lavoro autonomo.

Al termine dell'incontro, il ministro Marina Calderone ha dichiarato: "Il futuro del lavoro autonomo e soprattutto le riflessioni su come il futuro degli ordini professionali poi si intreccia con quello dei giovani, delle giovani donne che si iscrivono alle professioni è stato al centro di una riflessione che ha trattato tutti quelli che sono i temi che, poi, generano un'attenzione per il comparto. Credo che sia importante aprire una riflessione complessiva sull'impatto del lavoro autonomo, nella consapevolezza che lavoro autonomo e lavoro subordinato hanno pari dignità. E, soprattutto - prosegue - devono rispondere alle esigenze di dare una dimensione lavorativa ai giovani, a tanti giovani donne che investono sulla formazione, sulla professionalità e che devono avere anche un sistema ordinistico efficiente, che tenga conto di quelle che sono le sfide del mondo del lavoro, anche in un'ottica di innovazione e di utilizzo di strumenti come l'Intelligenza artificiale", ha concluso Calderone.