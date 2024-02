"Personalmente ritengo lo stupro equiparabile per gravità all'omicidio, lo ritengo il più orribile dei delitti perché equivale a togliere una vita, perché uccide l'anima, perché toglie il futuro alla vittima.

Per arginare questo orrore sono stato il primo, in passato, a proporre la castrazione chimica, temporanea e reversibile, nell'interesse in primis di una società che non può avere in giro soggetti dalle pulsioni incontrollabili, ma ancora di più a tutela degli autori di questi reati, anche quando sono minorenni.

Forse il termine castrazione è fuorviante per alcuni, perché evoca mutilazioni terribili, ma deve essere chiaro per tutti che si tratta di una normale somministrazione di farmaci, per sopprimere momentaneamente il testosterone, che viene normalmente utilizzata nelle terapie mediche comuni.

Si tratta di una somministrazione erogata ogni giorno per migliaia di pazienti dal nostro servizio sanitario nazionale, per una serie di patologie mediche comuni che vengano appunto curate in questo modo, appunto temporaneo.

Dunque non una punizione, ma una soluzione anche per l'autore di questi reati.

Una precisazione forse ovvia, ma necessaria a non creare equivoci.

In questo caso specifico, nell'orrore avvenuto a Catania, ritengo però doverosa una riflessione: questi sette accusati sono tutti ragazzi egiziani entrati irregolarmente sul nostro territorio, ragazzi che abbiamo accolto nelle comunità, cui abbiamo dato la possibilità di costruirsi un futuro qui da noi facendoli studiare, avviandoli ad una professione, e questo è il modo di ringraziare chi li ha accolti?

Come ho già detto prima ritengo lo stupro equiparabile ad un omicidio per la sua gravità, indipendentemente da chi lo commetta, italiani o stranieri, ma in questo caso è ancora più grave che chi ha ricevuto da noi accoglienza, alloggio, istruzione, la possibilità di avere un futuro, ci ripaghi in questa maniera.

Per loro è questa l'integrazione?".

Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.