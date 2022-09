Per il presidenzialismo, secondo il senatore della Lega Roberto Calderoli, "è la volta buona". Intervistato dalla Stampa, l'ex ministro delle Riforme costituzionali sostiene che l'attuale formula di elezione del Presidente della Repubblica "ha fatto il suo tempo". "Non resta che l'elezione diretta", dice. Ma le ipotesi su quale modello di adottare sono diverse. "Sul ruolo del presidente", afferma, "si dovrà aprire un dibattito. Io sono per il modello francese". Ad ogni modo "le riforme - per il leghista - devono essere fatte coinvolgendo le opposizioni", perché "non si fanno contro qualcuno". È chiaro però, aggiunge, "che per coinvolgere tutti, gli avversari devono giocare in buona fede, altrimenti il discorso cambia". Con i due terzi del parlamento si può cambiare la Costituzione, ma Calderoli crede che "una riforma di ampia portata vada sottoposta comunque a un referendum popolare".

