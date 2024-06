"Indignarsi non basta. Inorridire di fronte ad una serie di stupri seriali non basta.

E la misura detentiva non basta, lo vogliamo capire?

Il caso degli stupri commessi da un violentatore seriale a Roma, due di questi commessi peraltro nella stesa data, l'8 maggio, nel 2015 nei confronti di una giovane taxista e nel 2024 nei confronti di una studentessa di appena 16 anni, un altro commesso nel 2014 ai danni di una 17enne, ci confermano che le misure detentive, poi effettivamente scontate da questo violentatore seriale, non bastano per evitare una recidiva.

Che significa un'altra ragazza violentata, un'altra vita rovinata alla vittima e alla sua famiglia.

Un prezzo troppo alto da pagare per la società.

Per questo auspico che si torni a riflettere seriamente sulla proposta di introdurre per questi casi la castrazione chimica, che se ne possa discutere in Parlamento senza pregiudizi o veti ideologici.

Si tratta di una pratica utilizzata da anni con successo in diversi Stati europei in presenza di pedofili e stupratori recidivi e sperimentata anche in Svizzera, peraltro su base volontaria in cambio di una riduzione della pena.

I dati provenienti dai paesi scandinavi hanno dimostrato che la reiterazione dei reati sessuali nei confronti dei bambini si è ridotta dal 40% al 5% grazie a questa misura, applicata tramite questa semplice terapia farmacologica, terapia reversibile, che riducendo i livelli di testosterone dell'uomo riduce il suo livello libidico e conseguentemente il rischio di recidiva.

Preferiamo curare questi stupratori o continuare ad indignarci per delle 16enni stuprate?".

Lo afferma il sen. Roberto Calderoli