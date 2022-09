"Verrebbe da ridere, ma purtroppo non possiamo farlo, sentendo l’ultima sparata elettorale del PD: 900 mila posti di lavoro con nuove assunzioni nella pubblica amministrazione nei prossimi sette anni!

Gia che c’erano potevano arrivare al milione e fare cifra tonda, tanto se devi spararla grossa…

Intanto fa ridere che un partito che di fatto governa con i suoi ministri da 10 anni improvvisamente a due settimane dal voto si svegli proponendo questa soluzione miracolistica, dopo un decennio in cui non ha mai creato uno straccio di posto di lavoro.

Non si poteva fare prima questi piano straordinario? I ministri per farlo li avevano!

Poi fa ridere che si parli di procedure trasparenti: la nostra Costituzione prevede i concorsi per l’accesso ai posti pubblici, concorsi ovviamente trasparenti, per cui fortuna che lo hanno specificato altrimenti correvano pure il rischio di un possibile reato per voto di scambio…

Poi fa ancora più ridere che da una parte il loro candidato di punta, quello più magnificato dal segretario Letta, sia il professor Cottarelli, stratega di una spending review a parole ma mai attuata nei fatti, e dall’altra che vogliano creare 900mila posti di lavoro utilizzando le casse pubbliche, contraddicendo nei fatti proprio ogni idea di spending review.

Forse Letta ha sbagliato candidato: al posto di Cottarelli doveva mettere in lista Cetto La Qualunque, un altro bravo a promettere miracoli alla vigilia delle urne…".

Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato