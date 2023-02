"Oggi ricordiamo una pagina oscura della nostra storia recente, perché non accada più, ricordiamo

un massacro nascosto e negato per troppo tempo: il massacro delle Foibe.

In questo ‘Giorno del Ricordo’ ricordiamo il genocidio passato sotto silenzio di quasi ventimila italiani, dalmati e istriani trucidati dai comunisti slavi: un genocidio negato per troppi anni da una parte di italiani, per opportunità politica.

Oggi la verità è stata ristabilita, oggi sappiamo di quel genocidio e onorare la memoria di quelle migliaia di vittime è un dovere per tutti noi, perché purtroppo ancora oggi questo è un tema che divide e c’è persino chi ancora si ostina a negare quel massacro".

Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie.