Settantacinque anni di democrazia, confronto, dialettica, in una parola di libertà.

Le istituzioni pubbliche, e le loro sedi, sono luoghi che appartengono a ogni cittadino, a ognuno di noi.

Settantacinque anni fa a Palazzo Madama si teneva la prima seduta del Senato della Repubblica nata da meno di due anni, da allora questa sede, questa Aula, sono un presidio di libertà della nostra Italia e di tutti gli italiani.

Personalmente ho un rapporto d’affetto che va oltre ogni retorica con questa istituzione che ho l’onore e il privilegio di servire ininterrottamente dal 2001, da sei legislature inclusa quella attuale, e che ho avuto l’onore e il privilegio di presiedere da vice presidente ben quattro volte per circa 16 anni.

Ho visto nascere tante leggi, qui a Palazzo Madama, che hanno cambiato la vita di ogni cittadino, la vita del nostro Paese, ricordo le tante votazioni notturne, le ‘maratone’ per le manovre economiche, le tensioni quando i Governo ‘cadevano’ in questo emiciclo, ma anche il momento, recente, dell’Aula vuota per la pandemia, dei posti distanziati.

Insomma un luogo dove ho trascorso e trascorro un pezzo importante della mia vita e dove ogni giorno sento pulsare il cuore democratico della Repubblica Italiana.

Lo afferma il sen. Roberto Calderoli.