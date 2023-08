“Sono orgoglioso di aver preso parte alla seduta del CIPESS che ha destinato alle regioni risorse dal Fondo Sviluppo e Coesione. Via libera a oltre 32 miliardi del ciclo di programmazione 2021-27, importanti per finanziare iniziative fondamentali per la riduzione dei divari e contribuire alla crescita economica". Ad affermarlo il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.

"Valorizzare le eccellenze e promuovere misure di supporto che favoriscono lo sviluppo dei territori è lo stesso identico principio cardine dell’autonomia differenziata, nel segno di coesione, sussidiarietà, trasparenza e buona amministrazione. Il governo procede compatto in questa direzione, avanti così”, ha aggiunto.