“Uno spettacolo orribile che non c'entra niente con il Calcio. Grazie alla denuncia di Ruth Dureghello, non dobbiamo fare finta di niente ma reagire insieme perché chi semina odio antisemita negli stadi indigna e ferisce tutte le persone che credono nei valori della Costituzione”. Lo scrive su Twitter il deputato dem e segretario romano del Partito Democratico, Andrea Casu, mostrando un tifoso ieri allo Stadio Olimpico in tribuna che indossa la maglia della Lazio con dietro il nome Hitlerson e il numero 88 e un video della Curva Nord laziale dove si cantano cori antisemiti.