"I cori antisemiti e le ingiurie a chiaro sfondo razziale di cui si sono resi protagonisti alcuni tifosi durante il derby Lazio - Roma sono intollerabili e vanno stigmatizzate senza se e senza ma. A nome dell'UGL esprimo solidarietà e vicinanza alla Comunità Ebraica di Roma e mi auguro vengano presi seri provvedimenti contro gli autori di tali atti. Urge una chiara e netta presa di posizione da parte della politica e delle istituzioni con l'auspicio che gli stadi diventino luoghi dove ritrovarsi per condividere i veri valori dello sport". Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell'UGL, in merito agli episodi di razzismo e antisemitismo verificatisi in occasione del derby Lazio-Roma.